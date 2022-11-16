«Есть положительные подвижки»: Песков о продлении зерновой сделки Песков заявил о положительных подвижках в продлении зерновой сделки

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В подготовке продления действия зерновой сделки есть положительные подвижки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако сначала, по его словам, необходимо обеспечить полное выполнение прежних договоренностей, передает ТАСС.

Сейчас, как раз в эти дни, ведется работа по тому, чтобы часть так называемой зерновой, черноморской сделки, которая касается наших поставок, была решена <...>, есть определенные положительные подвижки <...>. Но нужно обеспечить, чтобы ранее достигнутые договоренности были полностью исполнены, — сказал Песков.

Он добавил, что работа по продлению сделки идет достаточно напряженная. В основном речь о той части договоренности, которая направлена на снятие ограничений на поставки российской продукции за рубеж. По словам Пескова, следует подождать несколько дней, чтобы понять результат.

Пресс-секретарь президента РФ также подтвердил, что действие сделки истекает 19 ноября.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить продление на год зерновой сделки, а также транспортировку из РФ удобрений и аммиака.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров рассказал об обсуждении зерновой сделки с генсеком ООН Антониу Гутерришем. По словам министра, тот клятвенно заверил, что выполнение зерновой сделки является для него приоритетным вопросом. При этом Лавров отметил, что практически никаких результатов по сделке достигнуто не было.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.