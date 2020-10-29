Экс-глава Минюста Украины Лукаш заявила, что страна «трещит по швам»

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Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что в стране нет партии государственного уровня и украинское государство «трещит по швам».

Таким образом Лукаш прокомментировала прошедшие на Украине местные выборы. Бывший министр юстиции полагает, что на фоне отсутствия центральной партийной политической силы на Украине продолжается «феодализация», передает РИА Новости.

Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина, — приводит агентство заявление Лукаш в эфире украинского телеканала «112 Украина».

По её мнению, местные выборы показали, что у украинцев, тяжело переживающих экономические последствия коронавируса, больше нет надежды на власть в Киеве, они больше доверяют теперь региональным властям.

Как сообщал NEWS.ru, во время местных выборов в Черниговской области свой избирательный бюллетень оригинально испортил кандидат в горсовет Игорь Полуян. В свой бланк он вписал партию «Единая Россия» и имя президента России Владимира Путина.

25 октября на Украине состоялись очередные местные выборы, продемонстрировавшие в этот раз проседание позиций партии власти «Слуга народа» (СН). Такой исход голосования ставит новые вызовы перед властью, которая на данный момент не может похвастаться той поддержкой, которую имела ещё полтора года назад.