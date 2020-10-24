«Слуги» Зеленского потеряли «политический нюх»

На Украине состоялись очередные местные выборы, продемонстрировавшие в этот раз проседание позиций партии власти «Слуга народа» (СН). Такой исход голосования ставит новые вызовы перед властью, которая на данный момент не может похвастаться той поддержкой, которую имела ещё полтора года назад.

Степень доверия и к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и к пропрезидентской партии «Слуга народа» в последние месяцы постоянно снижается. На этом фоне офис президента (ОП) пытался сыграть на различных популистских аспектах: от введения пожизненного заключения для коррумпированных чиновников до легализации каннабиса (в медицинских целях). Однако ставка не сработала: почти во всех регионах кандидаты СН проиграли, кое-где даже не выйдя во второй тур, отдав инициативу пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» или же прозападной «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко.

Примечательно и то, что явка на выборы была крайне низкой — порядка 37%, а это на 10% меньше, чем на местных выборах в 2015 году. Депутат Верховной рады Сергей Левочкин от «Оппозиционной платформы», которую де-факто возглавляет кум Владимира Путина Виктор Медведчук, заявил, что движение довольно результатами первого тура — оно набрало голоса во многих регионах юго-востока страны.

На Украине местные органы власти избираются на пятилетний срок. В ходе нынешнего голосования, как и в 2015-м, из списка регионов был исключён Донбасс, а именно самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Согласно принятому Верховной радой постановлению, выборы в ДНР и ЛНР могут пройти только после вывода всех «вооружённых формирований» с их территорий и передачи контроля над украино-российской границей.

Этот фактор остаётся краеугольным камнем в отношениях Москвы и Киева. Российское руководство настаивает на том, что самопровозглашённые республики должны иметь возможность пользоваться всеми конституционными свободами, в то время как Украина ставит во главу угла их возвращение под свой контроль.

president.gov.ua

Как бы то ни было, даже без учёта Донбасса местные выборы в очередной раз продемонстрировали падение рейтингов правящей партии «Слуга народа», а, следовательно, и президента Владимира Зеленского, неизменно ассоциирующегося с нею. Причин для этого немало. Во-первых, украинским властям так и не удалось переломить негативный тренд в тарифном вопросе: цены на услуги ЖКХ на Украине по-прежнему высокие. Во-вторых, обещанная «постмайданным» руководством Украины евроинтеграция продвигается достаточно медленно, никаких серьёзных документов с 2015 года подписано не было. И, наконец, в-третьих, Зеленский, пришедший к власти как «президент мира», так и не смог пока что достигнуть урегулирования конфликта в Донбассе.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, результаты (предварительные) прошедшего голосования свидетельствуют о том, что украинскому руководству надо менять тактику.

Местные выборы стали своеобразным плебисцитом относительно деятельности власти за прошедшие год-полтора. Для действующего руководства результаты означают конец ставки, потому что мы видим, что в большинстве городов-миллионников кандидаты от правящей партии «Слуга народа» даже не вышли во второй тур. Из областных центров только в двух «Слуга народа» одержала победу — в Ужгороде и в Кривом роге. У СН пока есть преимущество — однопартийное большинство впервые с 1991-го. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

По словам Якубина, итоги выборов говорят о потере «Слугами» «политического нюха».

Если ничего не предпринимать, то продолжится самомаргинализация правящей партии, которой, конечно, воспользуется и пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь!», и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, полностью захватившая правую нишу, — подчеркнул Якубин.

По мнению аналитика, вероятно, сейчас часть депутатов начнёт демарш против «Слуги народа». И хотя прошедшие выборы были лишь местными, они показали, что избиратели не готовы ждать пять лет до выполнения обязательств власти. Голосование стало своего рода тестом, который власть сдала на двойку с минусом, заключает Якубин.