На Украине кандидат в депутаты проголосовал за Путина

https://static.news.ru/photo/c831e980-178d-11eb-9c54-fa163e074e61_660.jpg Фото: ihor.poluyan/facebook.com

Во время местных выборов в Черниговской области свой избирательный бюллетень оригинально испортил кандидат в горсовет Игорь Полуян. В свой бланк он вписал партию «Единая Россия» и имя президента России Владимира Путина. Фото бланка он опубликовал в Facebook.

Вы такого раньше не видели, уверен. На моем участке голосуйте за Путина и партию «Единая Россия», — подписал свой пост Полуян.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fihor.poluyan%2Fposts%2F3401701823250270&show_text=true&width=552&height=418&appId

Однако соотечественники кандидата в депутаты такую шутку не оценили и в комментариях назвали его «больным на голову человеком». Другие предложили СБУ взять Полуяна на заметку.

Как писал NEWS.ru, 25 октября на Украине состоялись очередные местные выборы, продемонстрировавшие в этот раз проседание позиций партии власти «Слуга народа» (СН). Такой исход голосования ставит новые вызовы перед властью, которая на данный момент не может похвастаться той поддержкой, которую имела ещё полтора года назад.