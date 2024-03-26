Экс-депутат Рады предрек новые отставки силовиков на Украине после Данилова Экс-нардеп Царев: за отставкой Данилова с поста главы СНБО последуют и другие

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олег Царев

За отставкой Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время последуют и другие, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Он заметил, что украинский президент Владимир Зеленский попытается провести все важные кадровые перестановки до истечения официального срока своих полномочий.

Назначение силовиков после 20 мая, когда Зеленский уже будет исполняющим обязанности президента, будет неконституционным. То есть все кадровые решения по силовикам он должен сделать до этой даты, — пояснил он.

В целом, отмечает политик, Зеленский не очень дорожил Даниловым и уже давно рассматривал возможность его заменить. Одним из кандидатов на этот пост был в том числе бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

По моей информации, эту должность он даже предлагал [экс-главкому ВСУ] Валерию Залужному, но тот якобы отказался. Данилов все время был кандидатом на увольнение, к нему давно были претензии. Да и вполне возможно, что надо было освободить должность для нового главы Службы внешней разведки, — добавил Царев.

Об отставке Данилова с поста главы СНБО было объявлено днем 26 марта. Эту должность он занимал с октября 2019 года. Новым секретарем совета Зеленский назначил Александра Литвиненко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки Украины. На смену Литвиненко в СВР пришел Олег Иващенко.