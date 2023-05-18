Экономист предсказал глобальный кризис из-за США Экономист Масленников: проблемы с госдолгом в США приведут к глобальному кризису

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Экономические проблемы США могут привести мир к глобальному кризису и рецессии, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Он рассказал ФБА «Экономика сегодня», что ключевыми факторами риска остаются объемы государственного долга развитых стран, снижение инфляции и ставок центральных банков.

Главным риском стала негативная для деловой активности комбинация бюджетной и денежно-кредитной политики. Сохраняется риск соскальзывания в рецессию развитых стран, за которыми может последовать Китай, — уточнил экономист.

По словам Масленникова, кризис спровоцируют США, но Вашингтон постарается обвинить в этом другие страны. Он уточнил, что настроения участников рынков ухудшаются. Ежемесячные опросы со стороны Merrill Lynch и Bank of America показывают негативную тенденцию: около 63% респондентов ожидают замедление глобального роста экономики, хотя в феврале эта цифра составляла 35%.

Экономист уточнил, что кризис отразится и на России. Это связано с тем, что на полгода или год в мире уменьшится спрос на сырье и энергоресурсы, упадут цены на нефтепродукты.

Экономист подчеркнул, что половина стран с низкими доходами находится в преддефолтном состоянии. Масленников считает, что последствия этого могут коснутся ведущих стран. Кроме того, на данный момент Западу не удастся достичь показателей инфляции в 2%, к чему стремятся европейцы. В связи с этим эксперт отмечает, что европейские и американские регуляторы не смогут совершать эмиссии, чтобы решить экономические и социальные проблемы.

Кризисные тенденции усиливаются в связи с ситуацией на Украине. Масленников пояснил, что власти европейских стран вынуждены увеличивать расходы на оборону и социальную поддержку, а также не могут сократить траты на развитие технологий.

Совокупность данных факторов показывает, что имеются большие шансы на замедление мировой экономики и падение ее в полномасштабный кризис, — заключил эксперт.

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс ранее заявил, что Россия причастна к серьезным трудностям США с госдолгом. По его словам, ситуация усугубляется из-за поиска альтернативы доллару для мировых расчетов. Он высказал мнение, что США рано или поздно настигнет дефолт.