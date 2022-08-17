Экономист оценил вероятность исчезновения доллара с мировой арены Экономист Беляев: доллар не уйдет с мировой арены и не будет дискредитирован

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Влияние Соединенных Штатов в экономике и политике сокращается, а уход от доллара является мировой тенденцией, однако он не исчезнет с мировой арены, так как речь идет о расчетной единице, заявил экономист Михаил Беляев. Он напомнил, что на данный момент США удерживают статус лидирующей экономики мира, но даже если Китай займет это место, Вашингтон сохранит доминирующие позиции, пишет Pravda.Ru.

Доллар не исчезнет с мировой арены и не будет полностью дискредитирован, поскольку речь идёт о расчётной единице. Да, сфера его влияния и объёмы применения сузятся, но он продолжит доминировать, — убежден эксперт.

Беляев подчеркнул, что если роль США на мировой арене будет ослаблена, доллар все равно продолжит занимать значительное место в расчетах и платежах.

Журналисты Global Times ранее заявили, что заморозка российских активов американскими властями, а также угрозы конфисковать эти средства в пользу Украины привели к тому, что всё больше стран отказываются от американского доллара как единицы расчетов. В публикации сообщается, что никто в мире не будет доверять стране, которая присваивает чужие активы в качестве рычага давления. Автор статьи отметил, что Федеральная резервная система США, ведомая эгоизмом, заботится только об интересах Америки.