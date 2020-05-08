Борис Джонсон признал решающий вклад СССР в победу над нацизмом

https://static.news.ru/photo/c80d10b6-eca4-11e9-a990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Xinhua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Джонсон от имени британского народа выразил признательность за решающий вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией. Путин, в свою очередь, отметил, что в России помнят подвиг британских моряков, которые в составе конвоев доставляли в СССР вооружение и материалы, необходимые для армии и промышленности.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин направил Джонсону поздравительное послание по случаю 75-й годовщины Победы, в котором назвал полученный в военные годы опыт сотрудничества бесценным и актуальным по сей день.