«Должны решать жители»: Песков о принятии Херсонской области в состав РФ Песков считает, что решение о вхождении Херсонской области в состав РФ должны принять жители

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о том, обращаться ли властям Херсонской области к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о присоединении региона к России, должны решать жители региона, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Так он прокомментировал слова замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, который выступил за обращение к российскому лидеру. По мнению Стремоусова, вхождение через референдум «не воспринимается мировым сообществом».

Быть или не быть такому обращению, должны решать жители Херсонской области и определять свою судьбу. Этот вопрос должен быть чётко и тщательно выверен и оценён юристами и правовиками, потому что такие судьбоносные решения должны иметь чёткую, юридическую подоплёку, обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, правильно ли было бы проводить в области референдум, представитель Кремля ответил, что про референдум он ничего не говорил.

Как ранее отметил Стремоусов, руководство Херсонской области намерено обратиться к Путину с вопросом о присоединении региона к РФ, поскольку референдум в Крыму показал, что такой способ вхождения не воспринимается мировым сообществом. По его словам, указ президента является единственным выходом.

При этом он не согласился с утверждением, что регион мог бы принять статус «Херсонская Народная Республика» по образцу ДНР и ЛНР. По словам замглавы областной администрации, документы, необходимые для принятия в РФ в виде субъекта, власти подготовят до конца года. Соответствующее решение будет вынесено тогда же.