Делегация экс-правительства Афганистана попросила временного убежища в Дохе

Делегация бывшего правительства Афганистана на переговорах с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) попросила временного убежища в Катаре. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Отмечается, что члены бывшего правительства попросили временного убежища до создания инклюзивного правительства в Афганистане.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман. При побеге из Кабула он захватил с собой $169 млн.

Ранее сообщалось, что отряды сопротивления захватившему власть в Афганистане движению «Талибан» формируются в северной провинции Панджшер. В число каждого отряда может входить до нескольких тысяч человек. Также в этот регион прибыло много переселенцев, в основном женщин и детей, бежавших от талибов.