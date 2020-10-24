Daily Mail назвала ошеломляющим количество российских подлодок в Атлантике

https://static.news.ru/photo/54495db8-1806-11eb-a49d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Количество российских подводных лодок в Северной Атлантике резко возросло в последнее время, пишет британское издание Daily Mail.

Как говорится в материале, вблизи берегов Великобритании замечены подлодки класса «Акула» (стратегические атомные подводные лодки проекта 941). Источник Daily Mail в ВМС Соединённого королевства назвал данную ситуацию серьёзной, заявив, что Россия стала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной, как раньше.

Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет, — цитирует издание своего собеседника.

Отмечается, что активность российских субмарин возросла на участке между Гренландией, Исландией и Великобританией, называемый GIUK Gap. По мнению экспертов издания, российские подлодки нового поколения могут проходить через этот участок незамеченными.

Как писал NEWS.ru ранее, пятую из шести запланированных дизель-электрическую подводную лодку 636.3 для ВМФ России на Адмиралтейских верфях заложат до конца 2020-го, передаёт пресс-служба предприятия.