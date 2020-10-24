Пятую подлодку проекта 636.3 для ТОФ РФ планируют заложить до конца года

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Пятую из шести запланированных дизель-электрическую подводную лодку 636.3 для ВМФ России на Адмиралтейских верфях заложат до конца 2020-го, передаёт пресс-служба предприятия.

Субмарины данной серии относятся к третьему поколению. Водоизмещение — 3,95 тыс. тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека.

Корабли оснащают новейшими инерциальными навигационными комплексами, современными автоматизированными информационно-управляющими системами, высокоточным ракетным вооружением и мощными торпедными аппаратами, пишет РИА Новости. Кроме того, 24 октября 2020 года на верфях в состав ВМФ РФ передали подлодку «Волхов» этого же проекта. Крейсер является вторым в серии.

На третьей подводной лодке «Магадан» на сегодняшний день ведутся работы по подготовке корабля к спуску на воду, который намечен на первый квартал 2021 года. Четвёртый корабль «Уфа» находится в процессе подготовки стыковки блоков в единый корпус. До конца текущего года запланирована закладка пятой подводной лодки серии, — говорится в сообщении.

Накануне журналисты американского журнала The National Interest оценили модернизацию российского корабля времён холодной войны «Маршал Шапошников». По их мнению, фрегат, который начал вторые испытания в Японском море, после ремонта стал «кораблём универсального назначения». Так, его боевую мощь усилили обустройством пусковых установок для ракет «Оникс» и «Калибр-НК». Также на вооружении должны появиться гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Это стало известно после нескольких этапов испытаний роботизированной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4.