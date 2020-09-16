Что за американские самолёты сбивает Мадуро над Венесуэлой

Военно-воздушные силы Венесуэлы в очередной раз сбили американский самолёт. По официальным данным, воздушный борт осуществлял транспортировку наркотиков. Подобный инцидент — уже далеко не первый в небе над Боливарианской республикой. Её власти на протяжении семи лет ведут жёсткую борьбу с воздушным наркотрафиком, причём под удар в большинстве случаев попадают самолёты, зарегистрированные именно в США. Официальный Вашингтон сдержанно реагирует на такого рода ситуации, поскольку речь не идёт о государственных бортах, но в тоже время продолжает обвинять и само руководство Венесуэлы в причастности к контрабанде.

Об уничтожении самолёта наркоторговцев 16 сентября сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Боливарианской республики Нестор Ревероль. По его словам, борт был обнаружен с помощью радаров, после чего Стратегическое оперативное командование вооружённых сил Венесуэлы (CEOFANB) приняло решение незамедлительно поднять в воздух истребители.

Используемое для контрабанды наркотиков воздушное судно с американским регистрационным номером незаконно вторглось в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия и было нейтрализовано, — заявил министр.

Штат Сулия непосредственно граничит с Колумбией, откуда, по данным венесуэльских правоохранителей, осуществляется основная часть наркотрафика в США, европейские страны и в саму Боливарианскую республику. Ревероль опубликовал фотографии уничтоженного самолёта.

Inutilizada aeronave del narcotrÃ¡fico con matrÃ­cula norteamericana, que ingresÃ³ ilegalmente al espacio aÃ©reo venezolano por el estado Zulia. #LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc — NÃ©stor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

В прошлом десятилетии венесуэльские военно-воздушные силы (ВВС) безуспешно пытались пресекать попытки транспортировки запрещённых грузов через своё воздушное пространство. Однако легкомоторные самолёты, используемые контрабандистами, как правило, банально не реагировали на предупреждения. В связи с этим в 2010 году Уго Чавес, занимавший тогда пост главы государства, предложил законопроект, который позволял бы открывать огонь по любым воздушным объектам, не отвечающим на требования перехватчиков. Инициатива была сразу же раскритикована соседними странами и Соединёнными Штатами и даже не получила сиюминутного одобрения в Венесуэле. Однако спустя три года, уже после смерти Чавеса, новый президент Николас Мадуро всё-таки пролоббировал принятие закона, и военные получили право стрелять на поражение по неопознанным целям.

Charles Mostoller/Global Look Press

С тех пор ВВС Венесуэлы неоднократно сбивали самолёты, предположительно принадлежавшие наркоторговцам. До 16 сентября последний такой случай был отмечен в ночь на 8 июля 2020-го. CEOFANB тогда не уточняло, в каком именно регионе страны уничтожили легкомоторное воздушное судно, но известно, что, как и сейчас, зарегистрировано оно было в США. Пик активности венесуэльских военных пришёлся на ноябрь прошлого года — тогда в течение десяти дней истребители трижды уничтожали самолёты предполагаемых контрабандистов.

Жёсткость властей Боливарианской республики в пресечении наркотрафика у многих вызывает восхищение, однако США указывают, что подобные меры несут риск уничтожения и обычных бортов, которые или вторглись в воздушное пространство по ошибке, или в силу непреодолимых обстоятельств не смогли подать опознавательный сигнал.

Бытует и другое объяснение того, почему Мадуро форсировал принятие закона 2013 года, после чего активно стал его применять. Министерство юстиции США ещё в марте предъявило обвинения венесуэльскому президенту и полутора десяткам его приближённых (включая председателя верховного суда и министра обороны страны) в содействии наркотрафику. Как сообщил глава американского ведомства, Вашингтон предложил $15 млн за информацию, которая может способствовать аресту Мадуро в рамках этого дела. Подозрения относительно того, что венесуэльская верхушка «крышует» контрабанду и получает с неё внушительную прибыль, звучат уже давно. На этом фоне активная борьба с предполагаемыми наркоторговцами в небе над республикой может быть ничем иным, как банальной борьбой с конкурентами.