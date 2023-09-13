Что сейчас происходит в зоне СВО: последние новости от военкоров Российские военкоры рассказали о текущей обстановке в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российская армия в ДНР возобновила попытки продвинуться у Новомихайловки и наступает у Марьинки, пишет WarGonzo. МО РФ эту информацию не комментировало. Какие события сегодня происходят на фронте, что передают военкоры?

Что сейчас происходит у Бахмута

«На Бахмутском направлении жесткие встречные бои в самой Клещеевке и чуть севернее села. На последнем из участков ВС РФ заняли линию обороны за железнодорожной веткой, оставив ряд позиций. В свою очередь российские войска продолжили контратаки в районе Орехово-Васильевки», — передает WarGonzo.

По данным «Рыбаря», к югу от Бахмута украинские формирования продолжают попытки продвинуться к железнодорожной линии у Клещеевки. На текущий момент российским войскам удается сдержать натиск противника и удерживать текущие позиции, отметил источник.

«На Донецком направлении российские войска ведут атаки на позиции ВСУ у Красногоровки. Активную поддержку наступающим оказывают экипажи авиации, поражающие живую силу и технику противника», — подчеркнул «Рыбарь».

Авторы Readovka сообщили, что на Бахмутском направлении в Клещеевке продолжаются ожесточенные бои, ВС РФ контратаковали. По данным источника, от села уже почти ничего не осталось, что мешает вести боевые действия, ВСУ отличились массовым применением кассетных снарядов и дронов-камикадзе.

МО РФ эту информацию не комментировало.

Что сейчас происходит в ЛНР

«На Луганском направлении ВС РФ вели наступательные действия к западу от Новоселовского. ВСУ удерживают позиции. Российские войска наносили удары по украинским подразделениям в Белогоровке, Макеевке, Новоегоровке, Ивановке и Синьковке. В районе последнего из названных населенных пунктов на земле относительное затишье», — пишет WarGonzo.

Фото: МО РФ

«Рыбарь» привел данные, что в ЛНР на Старобельском направлении украинские подразделения продолжают атаковать в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

«У Торского русские воины отразили все наскоки боевиков, как и в Серебрянском лесу», — пишет Readovka.

МО РФ эту информацию не комментировало.

Что сейчас происходит в Харьковской области и у Херсона

«Сватово-Кременное направление. Под Купянском наши бойцы продолжают расширять зону контроля у Синьковки и Петропавловки», — передает Readovka.

По данным «Рыбаря», на Херсонском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ вновь высадились на острове Переяславском. ВС РФ предпринимают попытки по уничтожению украинского десанта.

МО России эту информацию не комментировало.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

«Военкоры Русской Весны», ссылаясь на данные американского Института изучения войны, рассказали о главных событиях на фронте.

«Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, на линии Авдеевка — Донецк, под Бахмутом, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожья и продвинулись на отдельных участках. Украинские войска безуспешно атаковали в направлении Берестово (20 км к северо-западу от Сватово), южнее Кузьмины (3 км юго-западнее Кременной), вблизи Торского (15 км западнее Кременной) и в Серебрянском лесничестве (10 км юго-западнее Кременной) и сообщили, что бои идут в районе Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и на направлениях Петропавловка (7 км к востоку от Купянска) и Кисловка (20 км юго-восточнее Купянска)», — отметил источник.

Фото: МО Украины

Сообщается, что российские войска отразили атаки украинской армии в районе Майорска и к западу от Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута). Помимо этого, ВС РФ атаковали районы Опытное (3 км к юго-западу от Авдеевки) и Спартак и отбили позиции, занятые ранее украинскими войсками.

Минобороны России эту информацию не подтверждало.

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