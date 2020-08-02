В мире от коронавируса умерли более 688 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/49cadc92-d556-11ea-aff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире перевалило за 18 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Согласно им, по стоянию на 3 августа 07:06 мск во всём мире подтверждены 18 019 472 случая заражения коронавирусом, передаёт RNS. 688 369 из них — с летальным исходом. 10 649 111 человек смогли успешно завершить лечение.

Лидируют по числу зафиксированных случаев по-прежнему США — здесь выявлено 4 667 930 инфицированных. На втором месте — Бразилия. В этой стране коронавирусом заразились 2 733 677 человек. Третье место занимает Индия — 1 750 723 случая.

Россия занимает четвёртую строчку. Здесь, по данным оперштаба по противодействию коронавирусу на 2 августа, выявлено более 850 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более 650 тыс. выздоровели. Жертвами заболевания стали 14 128 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что доктор Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны. Доктор говорит, что в Россию пришла «не одна напасть, а две». Пандемия, по мнению врача, стала хорошей проверкой системы здравоохранения на прочность. Поэтому ситуацию можно сравнивать с «репетицией биологической войны».