Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших.
Как
Треть всех случаев заболевания приходится на США. Они являются лидерами по числу летальных случаев. По данным телеканала NBC, за всё время пандемии в стране
В Великобритании скончались 14,42% инфицированных — 33 614 человек, в Италии коронавирус унёс жизни 31 368 человек, что составляет 14,06% заболевших.
На 14 мая в России — 252 245 случаев коронавирусной инфекции (+9974 за последние сутки), 53 530 выздоровели (+5527 за последние сутки). Умерли 2305 человек (+93 за последние сутки).
Американский врач Уильям Шаффнер считает, что от пандемии коронавируса может погибнуть больше людей, чем от испанского гриппа в 1918 году. Тогда «испанка» унесла жизни 675 тысяч человек. Медик опирается на результаты исследований Американской медицинской ассоциации. Она протестировала 1400 пациентов с коронавирусом и выяснила, что гидроксихлорохин не помогает в борьбе с COVID-19. Шаффнер уверен, что если США не разработают научно обоснованный ответ по лечению, то пандемия продлится ещё очень долго. Об этом писал NEWS.ru.
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