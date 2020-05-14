Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/0dde344a-9613-11ea-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veetmano Prem /Global Look Press

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших.

Как передаёт ТАСС, отметка в 150 тысяч умерших была достигнута 17 апреля. Увеличение числа смертельных случаев в мире со 100 тысяч до 200 тысяч заняло две недели.

Треть всех случаев заболевания приходится на США. Они являются лидерами по числу летальных случаев. По данным телеканала NBC, за всё время пандемии в стране заразились более 1,4 млн человек. Умерли 85,3 тысячи — 6,06% инфицированных.

В Великобритании скончались 14,42% инфицированных — 33 614 человек, в Италии коронавирус унёс жизни 31 368 человек, что составляет 14,06% заболевших.

На 14 мая в России — 252 245 случаев коронавирусной инфекции (+9974 за последние сутки), 53 530 выздоровели (+5527 за последние сутки). Умерли 2305 человек (+93 за последние сутки).

Американский врач Уильям Шаффнер считает, что от пандемии коронавируса может погибнуть больше людей, чем от испанского гриппа в 1918 году. Тогда «испанка» унесла жизни 675 тысяч человек. Медик опирается на результаты исследований Американской медицинской ассоциации. Она протестировала 1400 пациентов с коронавирусом и выяснила, что гидроксихлорохин не помогает в борьбе с COVID-19. Шаффнер уверен, что если США не разработают научно обоснованный ответ по лечению, то пандемия продлится ещё очень долго. Об этом писал NEWS.ru.