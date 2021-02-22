Число смертей от коронавируса в США превысило полмиллиона

https://static.news.ru/photo/40019690-7562-11eb-9b36-96000091f725_660.jpg Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число летальных исходов из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в США превысило полмиллиона. По состоянию на 00:40 мск 23 февраля в стране скончался 500 071 пациент.

Это следует из данных, публикуемых университетом Джонса Хопкинса. США остаются мировыми лидерами по числу смертей от COVID-19. Также страна лидирует и по числу людей, заражённых коронавирусом. Их больше 28 млн. Рекордным стало 2 января 2021 года, когда в США за сутки зарегистрировали почти 300 тысяч инфицированных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о трауре в память о 500 тысячах жертв коронавируса, рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки. Она отметила, что в связи с трауром будут приспущены флаги США по всей стране. Траур продлится пять дней.