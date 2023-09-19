Cемь человек умерли от неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре

Фото: Dominic Nahr/dpa/Global Look Press

Семь человек умерли из-за неизвестной болезни, вспышка которой была зафиксирована в Кот-д’Ивуаре на западе Африки, сообщает AFP со ссылкой на местные источники. Еще 59 заболевших были госпитализированы. Возраст погибших варьируется от пяти до 12 лет.

Семь человек скончались в воскресенье в деревне, расположенной в центре Кот-д’Ивуара рядом с городом Буаке, где еще 59 человек были госпитализированы по причине болезни пока не известного происхождения, — говорится в сообщении агентства.

Большинство из госпитализированных — также несовершеннолетние. У заболевших наблюдается рвота и диарея.

Ранее в египетской провинции Кена произошла вспышка неизвестной болезни. Через этот регион, расположенный в долине Нила, туристы ездят на экскурсии в Луксор. По имеющимся данным, инфекция передавалась через укусы комаров и других кровососущих насекомых, инкубационный период длился 4–10 дней, а симптомы проявлялись в виде высокой температуры, ломоты, головной боли, тошноты и рвоты.

Инфекционист Георгий Викулов допустил, что за «неизвестной болезнью» может скрываться лихорадка денге. Специалист отметил, что комары, от укуса которых можно подхватить инфекцию, обитают по всему Египту и поэтому даже если покинуть провинцию, где произошла вспышка, это не гарантирует безопасности.