Британцы смогут наносить удары по Афганистану после вывода войск

Великобритания сможет наносить авиаудары по территории Афганистана для борьбы с террористической угрозой после вывода своих войск из страны. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи. Его слова приводит ТАСС.

Хиппи отметил, что Великобритания будет использовать свой опыт борьбы с террором в Афганистане.

Мы, безусловно, оставляем за собой право противостоять террористическим угрозам Соединённому Королевству, которые могут вновь возникнуть в Афганистане, — сообщил замминистра обороны Великобритании.

Ранее Министерство обороны Таджикистана заявило о мобилизации 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. Президент на заседании Совета безопасности отметил, что необходимо предотвратить нарушения на госгранице, связанные с транснациональной преступностью и терроризмом. Также российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Рахмоном обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе.