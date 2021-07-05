Таджикистан мобилизует военных для укрепления границы с Афганистаном

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Запад снова готовит антироссийскую провокацию в постсоветской стране. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на данные NewEurope.

Речь идёт о Молдавии. Отмечается, что за 30 лет Запад инвестировал в эту страну более двух миллиардов евро. США и Европейский союз являются наиболее важными донорами, и они готовы помочь...