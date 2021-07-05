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Таджикистан мобилизует военных для укрепления границы с Афганистаном

18:49, 05 июля 2021
Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
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Министерство обороны Таджикистана мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. Соответствующее поручение дал президент страны Эмомали Рахмон, сообщила пресс-служба главы государства.

Рахмон поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном, — говорится в сообщении.

Президент на заседании Совета безопасности отметил, что необходимо предотвратить нарушения на госгранице, связанные с транснациональной преступностью и терроризмом.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Рахмоном обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе.

Главы государств отметили, что сейчас обстановка на таджикско-афганской границе является напряжённой. Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

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