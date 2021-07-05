Путин и Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Главы государств отметили , что сейчас обстановка на таджикско-афганской границе является напряжённой. Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Путин и Рахмон условились о продолжении дальнейших контактов.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Таджикистан впустил на свою территорию более 300 афганских пограничников после захвата погранкомендатуры Хохон радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).

Афганцы пересекли границу на участке между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор» погранотряда «Ш. Шохин».