Путин и Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе. Об этом сообщили на сайте Кремля.
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Путин и Рахмон условились о продолжении дальнейших контактов.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Таджикистан впустил на свою территорию более 300 афганских пограничников после захвата погранкомендатуры Хохон радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Афганцы пересекли границу на участке между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор» погранотряда «Ш. Шохин».