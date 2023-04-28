Более 100 мировых звезд потребовали от Путина освободить Навального

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу, писатели Джоан Роулинг и Джонатан Франзен, музыкант Том Йорк, футболист Эрик Кантона и еще более 100 мировых звезд подписались под открытым письмом в адрес президента России Владимира Путина с требованием освободить из заключения политика Алексея Навального, обращение было опубликовано на сайте издания The Economist. В письме они заявили, что обвинения против оппозиционера не были признаны ни одной независимой правовой организацией, а применяемые к нему пытки бесчеловечны.

Мы присоединяемся к голосам 600 российских врачей, требующих срочной и немедленной медицинской помощи [Навальному]. <...> Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы подтверждены ни одной независимой правовой системой. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Европейского союза с требованием его немедленного освобождения. Это в вашей власти, — заявили обратившиеся.

Помимо вышеперечисленных знаменитостей, под письмом подписались продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс, писательница Светлана Алексиевич, актриса Кейт Флитвуд, писатели Нил Гейман и Марк Леви, актер Жан Рено и многие другие.

26 апреля стало известно, что в отношении Навального будет возбуждено дело по статье о терроризме. В ходе заседания в Басманном суде Москвы он рассказал, что обвинение может запросить для него до 30 лет лишения свободы, а дело будет рассматривать военный суд.