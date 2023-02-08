Боевики захватили в заложники пилота и пассажиров самолета в Индонезии Пилот и пассажиры самолета авиакомпании Susi Air взяты в заложники в Индонезии

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Новозеландский пилот самолета индонезийской компании Susi Air и пятеро пассажиров были взяты в заложники боевиками. Инцидент произошел в провинции Западное Папуа. Об этом сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс в эфире Radio New Zealand.

По словам премьера, правительство осведомлено о ситуации, сотрудники новозеландского посольства «работают над этим делом».

Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется, — сказал Хипкинс.

В МИД Новой Зеландии рассказали, что оказывают консульскую помощь жене пилота, от других комментариев там отказались.

Ответственность за нападение на самолет взяло на себя военное крыло сепаратистской организации «Движение за свободное Папуа» (в Индонезии признано террористической структурой). Там сообщили, что пилот не будет освобожден до тех пор, пока правительство Индонезии не признает независимость региона.

Ранее стрельба произошла в центре Дрездена, в результате погиб один человек. Стрелявший 40-летний мужчина позже погиб от полученного ранения. Как рассказали в полиции, сотрудники спецназа травмировали преступника во время освобождения заложников на рождественском рынке Strietzelmarkt. Стрелок скончался в больнице во время операции.

До этого в бразильском городе Барретуш произошла массовая драка со стрельбой в торговом центре. В результате погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили ранения. Поводом для конфликта послужил проигрыш национальной сборной на чемпионате мира по футболу.