Стрелявший в центре Дрездена мужчина погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стрелявший в центре Дрездена 40-летний мужчина погиб от полученного ранения, сообщает полиция региона Саксония в Twitter. Как рассказали в ведомстве, сотрудники спецназа травмировали преступника во время освобождения заложников на рождественском рынке Strietzelmarkt. Преступник скончался в больнице во время операции.

Подозреваемый скончался во время операции. Во время нападения и освобождения заложников 40-летний мужчина получил смертельные ранения. Конкретные обстоятельства являются предметом дальнейшего расследования, — говорится в сообщении полиции.

Как уточняют журналисты Bild, вооруженный мужчина изначально убил свою мать в квартире в Дрездене, после чего ворвался в здание радиостанции в центре города и устроил стрельбу. После этого он прибежал к рождественскому рынку, взял в заложники женщину и ребенка и спрятался в соседней аптеке. Спустя час сотрудники спецназа освободили заложников и смертельно травмировали мужчину. По мнению полиции, мужчина был психически нездоров.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Барретуш произошла массовая драка со стрельбой в торговом центре. В результате погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили ранения. Поводом для конфликта послужил проигрыш национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

В конце ноября в США работник Walmart Андре Бинг застрелил шесть человек и покончил с собой. Пистолет он приобрел легально в то же утро. По данным СМИ, бойню он устроил из-за насмешек коллег, которые сравнивали его с известным в стране серийным убийцей.