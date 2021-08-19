Bloomberg: OnlyFans начнёт блокировать порно

С октября текущего года популярная онлайн-платформа OnlyFans начнёт блокировать порнографические материалы. При этом компания позволит пользователям продолжать выкладывать откровенные фото и видеоматериалы. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках привлечения новых инвесторов компания приняла решение установить более жёсткий контроль за выполнением условий использования платформы. OnlyFans позиционирует себя как площадка для размещения контента музыкантами, поварами и инструкторами по фитнессу. Тем не менее доход в два миллиарда долларов США, по мнению экономистов, был достигнут благодаря откровенным материалам.

В этом году ожидается, что доход компании в 2021 году составит четыре миллиарда долларов. Многие авторы популярных видеоблогов отмечают, что ужесточение контроля — это шаг в обратную сторону для людей, которые работают в секс-индустрии.

В апреле рэп-исполнительница Bhad Bhabie из США за шесть часов сумела заработать один миллион долларов на своих «обнажённых» фотографиях, используя площадку OnlyFans.