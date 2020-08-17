Белорусская оппозиция опубликовала состав координационного совета

https://static.news.ru/photo/82b544fe-e0a3-11ea-9661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Предварительный состав так называемого координационного совета по передаче власти был опубликован белорусской оппозицией. На данный момент в списке 36 человек.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказала доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. По её словам, в список вошли лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавший в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие, писал NEWS.ru.