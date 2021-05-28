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Белоруссия прекратила поставки бензина на Украину

14:05, 28 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Белоруссии решили больше не поставлять на Украину бензин А-95. Об этом в Facebook написал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну, — заявил Куюн.

Он добавил, что необходимо найти 50 тысяч тонн бензина А-95. Его поставки могут пройти по морю, но Куюн не смог вспомнить, когда в последний раз груз с этим топливом проходил по воде. По словам эксперта, консультации на тему поставок топлива продолжаются.

Власти Украины решили прекратить авиасообщение с Белоруссией после инцидента с посадкой самолёта ирландской компании Ryanair в Минске. С 29 мая белорусские авиакомпании не смогут совершать рейсы на Украину и пролетать в воздушном пространстве страны. Белорусские дипломаты назвали такое решение политическим и необоснованным. Ранее закрыть своё воздушное пространство для белорусских самолётов решили в Европе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие действия «полной безответственностью».

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