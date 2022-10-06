Алиев предложил Еревану начать подготовку текста мирного соглашения Алиев: рабочие группы Азербайджана и Армении должны вскоре начать подготовку текста мирного соглашения

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Рабочие группы Азербайджана и Армении должны вскоре начать подготовку текста мирного соглашения, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. По его словам, это произойдет после того, как министры иностранных дел двух стран встретятся во второй раз, передает «Интерфакс Азербайджан».

Как известно, министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели первую встречу, и мы считаем, что этот процесс не должен прерываться. В скором времени министры должны встретиться второй раз, и мы предлагаем, чтобы вслед за этим рабочие группы двух стран встретились и в течение нескольких дней занялись подготовкой текста мирного договора. То есть наши намерения вот такие, — подчеркнул он.

Алиев в Праге провел четырехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам азербайджанского лидера, эта встреча придала положительный импульс мирному процессу между Баку и Ереваном. Президент также отметил роль главы Евросовета в переговорном процессе.

Я ценю работу Шарля Мишеля в этом направлении. Потому что, как вы знаете, в Брюсселе несколько раз проходили трехсторонние встречи, и каждый раз мы приближаемся к миру, — подчеркнул Алиев.

Ранее глава Азербайджана выразил оптимизм в отношении мирного процесса в регионе. В Баку надеются на то, что подготовка мирного договора с Ереваном не займет много времени. При этом он отметил, что Армения в течение 28 лет не стремилась прийти к соглашению в ходе переговоров по карабахскому урегулированию.

Алиев призвал Ереван воздержаться от такой политики, отметив, что «если это выбор Армении, то, значит, они совершают еще одну серьезную ошибку».