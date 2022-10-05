Алиев заявил о возможности скорой подготовки мирного договора с Арменией

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил оптимизм в отношении мирного процесса в регионе. В Баку надеются на то, что подготовка мирного договора с Арменией не займет много времени, передает «Интерфакс-Азербайджан».

У нас есть определенный оптимизм в отношении мирного процесса, потому что недавно, несколько дней назад прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, первая встреча такого рода с повесткой подготовки проекта мирного договора. Надеемся, что подготовка не займет много времени, — сказал Алиев.

При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что в Баку знают о тактике, которую обычно применяет Ереван, когда не хочет прийти к соглашению. По его словам, эту тактику Азербайджан наблюдал в течение 28 лет в ходе переговоров по карабахскому урегулированию. Алиев призвал Армению воздержаться от такой политики, отмечая, что «если это выбор Армении, то значит, они совершают еще одну серьезную ошибку».

Президент подчеркнул, что армяне, проживающие в Карабахском районе, являются гражданами Азербайджана. То, как в стране будут налаживать их жизнь, не подлежит обсуждению «ни с каким международным центром».

Глава государства еще раз указал, что Карабах — это Азербайджан, добавив, что вторая карабахская война доказала это. По его мнению, даже в годы оккупации ни одна страна мира, в том числе и Армения, не признала этот режим.

Ранее Алиев заявил, что Ереван продолжает проводить политику террора против Баку. По его словам, более 250 азербайджанцев погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах. Алиев отметил, что число погибших растет.