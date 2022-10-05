Алиев: Армения продолжает минный террор против Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван продолжает проводить политику террора против Баку, передает «Интерфакс-Азербайджан». По его словам, более 250 азербайджанцев погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах. Алиев отметил, что число погибших растет.

С момента окончания войны более 250 азербайджанцев погибли или были серьезно ранены в результате подрыва на минах. К сожалению, их число растет каждую неделю. Только на минувшей неделе двое погибли, еще трое были серьезно ранены. Армения установила более миллиона мин в период оккупации. Эта политика террора в отношении Азербайджана и азербайджанцев продолжается, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что только в Лачине было обнаружено и обезврежено 1400 мин.

Алиев заявил, что, несмотря на все призывы ввести санкции против Армении, международное сообщество до сих пор закрывает на это глаза.

1 октября в Сети появилось видео, якобы снятое в Армении. На кадрах изображены, предположительно, азербайджанские военные, которые расстреливают армянских солдат, попавших в плен. В МИД Армении отреагировали на публикацию видеороликов, заявив о том, что видеозапись «стала свидетельством вопиющих военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана».

МИД Азербайджана ответил на обвинения армянского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Ереван до сих пор не принял мер для предотвращения военных преступлений против азербайджанских солдат. Баку осудил попытки Армении «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью сокрытия своей ответственности за совершенные преступления.

5 октября министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудили в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Разговор получил высокую оценку как продолжение переговоров, состоявшихся между министрами иностранных дел двух стран в Женеве 2 октября, с поручением подготовки текста мирного соглашения, а также всех предыдущих переговоров.