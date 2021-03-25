Байдена обеспокоили тесные связи между Турцией и Россией

Президент США Джо Байден заявил, что у него вызывают обеспокоенность тесные связи России и Турции. Такое заявление он сделал по видеосвязи перед участниками саммита глав государств и правительств Евросоюза (ЕС).
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Упомянул Байден и Китай, заявив, что хотел бы иметь с ним «здоровую конкуренцию». Кроме того, в обращении к лидерам стран ЕС американский президент выразил надежду на большую координацию, особенно в вопросах энергетики и областях, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон даст «надлежащий ответ», если Пхеньян решится на эскалацию после ракетных испытаний, заявил Джо Байден на своей первой публичной пресс-конференции. Он отметил, что Северная Корея «этими самыми ракетами» нарушила резолюцию 1718 ООН. Президент США добавил, что Вашингтон готов и к «некоторым формам дипломатии».