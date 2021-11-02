Байден раскритиковал Путина на саммите по климату

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, от президента РФ Владимира Путина нет и информации о том, что тот собирается делать по климату, сообщает РИА Новости.
Байден на пресс-конференции в Глазго
То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьёзные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать, — отметил хозяин Белого дома.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: он с уважением отнёсся к решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не посещать климатический саммит в Глазго. На пресс-конференции по итогам двухдневного мероприятия он пояснил, что отказ приехать вызван пандемией коронавируса.