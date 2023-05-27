Байден оценил размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии Reuters: Байден негативно отнесся к перемещению ядерного оружия РФ в Белоруссию

Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что относится к перемещению нестратегического ядерного оружия из РФ в Белоруссию «чрезвычайно негативно», сообщает Reuters. Глава Белого дома при этом не стал раскрывать действия США и партнеров по НАТО на данное решение.

Байден заявил журналистам, что чрезвычайно негативно относится к перемещению нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию, — сказано в публикации.

В Вашингтоне неоднократно критиковали Москву за это решение и отмечали, что эти действия «повышают градус напряженности» в отношениях с Западом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, действительно ли начался процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию Белоруссии. При этом он отметил, что республика находится во враждебном окружении. Такое положение дел требует от Москвы и Минска укреплять отношения, в том числе и в военной сфере.

Лукашенко также предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. Он заявил об угрозе третьей мировой войны с «ядерными пожарами», избежать которой можно только путем переговоров.