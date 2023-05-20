Бахмут бахнул аж до Хиросимы: Зеленский сдал свою «крепость» Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил о взятии Артемовска

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Донецкая область. Артемовск (Бахмут). Боец ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил об окончательном взятии Бахмута-Артемовска. Минобороны России эту информацию подтвердило. Сражение за Бахмут стало в некотором смысле кульминацией этого этапа нашей СВО.

Как пал город-крепость

Находящийся сейчас в Хиросиме Владимир Зеленский попал в собственную ловушку, объявив Бахмут «фортецией». То есть городом-крепостью. В результате, вопреки призывам некоторых своих генералов и, как уверяют, иностранных советников, он продолжал цепляться за этот городок, жертвуя тысячами жизней своих солдат.

У него была некоторая надежда воспользоваться, по примеру Мариуполя, катакомбами и лабиринтами серьезной промышленной зоны, но вагнеровцы при поддержке подразделений ВДВ методично в сложнейшей обстановке городских боев вытеснили, наконец, силы ВСУ из города. Бахмут стал символом, но отнюдь не для украинских «захисников».

В результате российские силы получили некоторую тактическую передышку после ряда «перегруппировок» и отхода на новые события. А это было жизненно необходимо для внесения изменений в систему управления войсками, для повышения координации их взаимодействий, а заодно для совершенствования тактики ведения военных действий, включая и резко повысившие свою эффективность ракетные удары. Украинские вояки понесли существенные потери в живой силе и технике, причем пришлось пожертвовать элитными частями, снизив вероятность объявленного на весну «контрнаступа».

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Украина. Донецкая область. Артемовск (Бахмут)

Запад начинает понемногу прозревать от удара под Бахмутом

Но главное — в другом. На Западе, где еще несколько месяцев назад малейшее сомнение в неизбежном поражении России воспринималось как абсолютное святотатство, вдруг исподволь стали говорить о компромиссах, о возможном замораживании конфликта, об использовании «корейского опыта» по установке демилитаризованной зоны между двумя Кореями по 38-й параллели. Вдруг выяснилось, что антироссийский оптимизм оказался сильно раздутым, а возможности России сильно преуменьшены. Ироничное отношение сменилось настороженностью. И такая медленная, но явная эволюция западного сознания — тоже заслуга битвы за Бахмут.

И даже дружный приезд постсоветских лидеров на празднование Дня Победы и парад в Москве — также в некоторой степени следствие изменения их отношения к событиям СВО. Ведь изначально некоторые колебались, не желая своим приездом как бы санкционировать российскую политику.

Торжество «Большой семерки» оказалось смазанным

И на другом конце Земного шара, в Хиросиме, почувствовали буквально сейсмические толчки от нашего успеха. В отсутствие «контрнаступа» и на фоне даже не тактической сдачи Бахмута, а самого настоящего поражения Зеленский в очередной раз потребовал оружие для наступления. На этот раз — истребители F-16, без прикрытия которых, дескать, движение войск по голой степи невозможно. Однако, учитывая, что прежние поставки все более мощного оружия также осуществлялись под заверения в том, что эти средства — единственное условие для победы, можно оценить уровень нынешнего «оптимизма» коллективного Запада. Тем более что 40–50 самолетов, фактически один авиаполк, перелома в ситуацию не внесут. Но с поезда, несущегося в пропасть и набравшего большую инерцию, сразу спрыгнуть трудно.

Однако выигранное сражение — это далеко не победа в специальной военной операции. Впереди битвы за Краматорск, Славянск. Другое дело, что битвы будут вестись не только на поле боя. И Москве важно не попадаться в ловушки новых минских договоренностей.

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