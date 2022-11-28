Азербайджан заявил о недопустимости искажения названий населенных пунктов Минобороны АР заявило о недопустимости искажения топонимов населенных пунктов Азербайджана

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Минобороны Азербайджана заявило о недопустимости искажения названия населенных пунктов страны. Официальные названия азербайджанских населенных пунктов Агдере, Ходжавенд, Суговушан и Гозлукёрпю, а не «Мардакерт», «Мартуни», «Мадагиз» и «Гетаван», как указано в бюллетене на сайте Минобороны РФ, говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Также в сообщении для прессы говорится, что следует «положить конец» упоминанию Карабахского экономического района Азербайджана как «территории Нагорного Карабаха», а также недопустимо называть азербайджанские территории вымышленными армянскими топонимами.

Официальные названия населенных пунктов Азербайджана, упоминаемых в информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной 28.11.2022 года в бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ, как «Мардакерт», «Мартуни», «Мадагиз» и «Гетаван», соответственно Агдере, Ходжавенд, Суговушан и Гозлукёрпю, — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны Азербайджана также призвало командование российского миротворческого контингента, который временно дислоцирован на территории республики, «использовать названия населенных пунктов в соответствии с направленными им азербайджанской стороной официальными документами».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе разговора были рассмотрены вопросы реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.