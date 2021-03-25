AstraZeneca понизила показатель эффективности своей вакцины

Повторное исследование данных испытаний вакцины от COVID-19 фармкомпании AstraZeneca показало эффективность ниже, чем было заявлено ранее.

По последним сведениям, эффективность препарата достигает 76% в предотвращении коронавируса с ярко выраженными симптомами. Это на 2 п. п. ниже, чем сообщалось в понедельник, 22 марта, передаёт ТАСС.

При этом защита от тяжёлой формы коронавируса, госпитализации или смерти от него, по словам создателей препарата, по-прежнему составляет 100%.

Ранее канадское Министерство здравоохранения предупредило о риске возникновения тромбов после использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Соответствующее предупреждение напечатали в тексте инструкции препарата.