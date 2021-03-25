AstraZeneca понизила показатель эффективности своей вакцины

Повторное исследование данных испытаний вакцины от COVID-19 фармкомпании AstraZeneca показало эффективность ниже, чем было заявлено ранее.
По последним сведениям, эффективность препарата достигает 76% в предотвращении коронавируса с ярко выраженными симптомами. Это на 2 п. п. ниже, чем сообщалось в понедельник, 22 марта,
При этом защита от тяжёлой формы коронавируса, госпитализации или смерти от него, по словам создателей препарата, по-прежнему составляет 100%.
Ранее канадское Министерство здравоохранения предупредило о риске возникновения тромбов после использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Соответствующее предупреждение напечатали в тексте инструкции препарата.
Также стало известно о ряде случаев смертей в Европе после прививки вакциной AstraZeneca. У всех скончавшихся были выявлены тромбоэмболические осложнения. В нескольких странах вакцинация этим препаратом временно приостановлена.
В частности, накануне в Черновицкой области на Украине умер провизор аптеки в военном госпитале вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. До этого женщина, состоящая на военной службе по контракту, умерла в Одесской области через два дня после прививки от COVID-19, писал NEWS.ru.