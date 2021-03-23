Военнослужащая умерла на Украине после прививки вакциной из Индии

https://static.news.ru/photo/6d7b0142-8c28-11eb-afc0-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastien Courdji/XinHua/Global Look Press

Женщина, состоящая на военной службе по контракту, умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса. Укол ей был сделан вакциной Oxford/AstraZeneca, завезённой на Украину из Индии.

Об этом сообщает командование медицинских сил ВС Украины в Facebook.

Сегодня в Одесской области за пределами воинской части во внеслужебное время внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту... Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха, — говорится в сообщении.

Oxford/AstraZeneca остаётся единственной вакциной против COVID-19, доступной на Украине. В стране уже привились 121 929 человек. За время пандемии от смертоносной инфекции скончались 30 431 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Украины ввело дополнительные требования для въезжающих в страну. Причиной стал рост числа новых случаев заражения коронавирусом в стране, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов. Теперь все въезжающие в страну люди должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Эта мера касается граждан всех стран, в том числе украинцев.