Военнослужащая умерла на Украине после прививки вакциной из Индии

Женщина, состоящая на военной службе по контракту, умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса. Укол ей был сделан вакциной Oxford/AstraZeneca, завезённой на Украину из Индии.
Об этом
Сегодня в Одесской области за пределами воинской части во внеслужебное время внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту... Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха, — говорится в сообщении.
Oxford/AstraZeneca остаётся единственной вакциной против COVID-19, доступной на Украине. В стране уже привились 121 929 человек. За время пандемии от смертоносной инфекции скончались 30 431 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Украины ввело дополнительные требования для въезжающих в страну. Причиной стал рост числа новых случаев заражения коронавирусом в стране, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов. Теперь все въезжающие в страну люди должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Эта мера касается граждан всех стран, в том числе украинцев.