Минздрав Канады предупредил о тромбах из-за вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/2ba45de8-8d33-11eb-8cc2-96000091f725_660.jpg Фото: John Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадское Министерство здравоохранения предупредило о риске возникновения тромбов после использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Соответствующее предупреждение напечатали в тексте инструкции препарата.

Министерство здравоохранения заверяет канадцев, что вакцина AstraZeneca остаётся безопасной и эффективно защищает от COVID-19. Мы призываем людей прививаться любой вакциной, разрешённой для использования в Канаде, — говорится в сообщении Минздрава страны.

В заявлении ведомства также отмечается, что в Канаде не регистрировались случаи нарушения свёртываемости крови после вакцинации препаратом Covishield — выпущенной в Индии вакциной от AstraZeneca.

Ранее NEWS.ru писал, что провизор аптеки в военном госпитале в Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. До этого женщина, состоящая на военной службе по контракту, умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса.

Ранее стало известно о ряде случаев смертей в Европе после прививки вакциной AstraZeneca. У всех скончавшихся были выявлены тромбоэмболические осложнения. В нескольких странах вакцинация этим препаратом временно приостановлена.