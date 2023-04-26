Антонов: США объявили охоту на россиян по всему миру

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, передает РИА Новости. Дипломат уточнил, что «в застенках США» таких содержится более 100 человек. Он напомнил, что об этом уже говорил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру. В застенках США таких содержится более 100 человек, — сказал Антонов.

Представитель России при этом подчеркнул, что сотрудники дипмиссии продолжают практику посещения российских соотечественников, оказавшихся в заключении в США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание.Первые» заявил, что Польша охвачена русофобией. По его словам, поляки как сумасшедшие ненавидят Россию.

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН ответил на заявление о том, что Москва ведет мир к третьей мировой войне фразой: «У кого что болит, тот о том и говорит». Он выразил надежду, что авторы заявлений о неизбежности большой войны проявят ответственность.