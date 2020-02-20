https://static.news.ru/photo/5c0d70de-53fd-11ea-bd48-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Сведения о том, что Анкара обращалась к Соединённым Штатам Америки с просьбой поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 20 февраля, в разговоре с российскими журналистами сообщили представители Министерства обороны Турции.

Сотрудников ведомства попросили прокомментировать распространившуюся в СМИ информацию о запросах к США по поводу поставок ЗРК Patriot.

Данные сведения не соответствуют действительности, — передаёт сообщение от представителя Минобороны Турции РИА Новости.

NEWS.ru передавал ранее, что Анкара сообщила о потерях на территории Сирии. Турция запросила несколько ЗРК Patriot для противостояния российским войскам. Причиной стало нападение последних на поддерживаемых Турцией террористов, которые начали наступление в Идлибе.