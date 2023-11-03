Американский генерал пожаловался на российских пилотов Генерал Келли: ВВС России и Китая используют американских пилотов как тренажеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-27

Российские и китайские пилоты «сталкиваются» с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки, пишет Business Insider со ссылкой на генерала ВВС США Марка Келли. Среди воздушных «театров военных действий» он назвал территорию над Черным морем, Сирией. По мнению генерала, российские и китайские пилоты в противостоянии с американцами чувствуют в небе себя уверенно.

Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (Россия и Китай. —NEWS.ru) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут, — заявил генерал Келли.

Среди «претензий» к россиянам издание упоминает инцидент в марте этого года, когда Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, который потом рухнул в Черное море. Обеспокоенность в США вызывают и перехваты американских самолетов китайскими, говорится в публикации.

В начале октября российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США над акваторией Норвежского моря. В Минобороны отмечали, что нарушения границы допущено не было.

Также появлялась информация, что над Баренцевым морем недалеко от Мурманска неустановленный самолет ВМФ США нарушил российскую границу и только через 30 минут покинул территорию РФ. В Минобороны эти данные не комментировали.