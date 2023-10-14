Американский военный самолет вторгся на территорию России в Баренцевом море Mash: самолет ВМФ США нарушил границу России в Баренцевом море возле Мурманска

Фото: defense.gov

Telegram-канал Mash сообщил, что неустановленный самолет Военно-морского флота США нарушил российскую границу в Баренцевом море. По его данным, ПВО России обнаружила цель недалеко от Мурманска, через 30 минут американский самолет покинул территорию РФ. В Минобороны России информацию не комментировали.

Примерно в 11:16 самолет пролетал на высоте 900 — 3,2к метров на скорости 340 км/час. Однако уже через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Обошлось без сигнала «Режим», — сообщает канал.

Ранее российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США над акваторией Норвежского моря. По информации Минобороны РФ, нарушения границы не было допущено.

Похожий инцидент произошел в августе. Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата воздушного судна базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, который приближался к государственной границе РФ. Однако летчики предотвратили нарушение рубежей России над акваторией Баренцева моря.

Вместе с тем стало известно, что НАТО в 2024 году хочет провести учения по обороне восточного фланга, близкого к границам Белоруссии и России. По словам главы военного комитета Альянса Роба Бауэра, эти учения в регионе станут одними из самых крупных за всю историю с момента окончания холодной войны.