Российский МиГ-31 перехватил американский самолет, летевший к границе РФ Минобороны: МиГ-31 не допустил нарушения границы России самолетом ВМС США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель МиГ-31

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США над акваторией Норвежского моря, сообщили в Минобороны. Отмечается, что нарушения границы не допущено.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, — говорится в сообщении.

В августе над акваторией Баренцева моря истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота перехватил самолет ВВС Норвегии, который приближался к государственной границе. Российские летчики предотвратили нарушение рубежей России иностранным воздушным судном.

18 сентября сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США над акваторией Баренцева моря. Воздушную цель, приближающуюся к государственной границе РФ, обнаружили 18 сентября средствами контроля воздушного пространства. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет развернулся. Нарушения государственной границы не допущено.