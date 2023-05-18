Американист рассказал о главной ошибке США в отношениях с Ираном Американист Ордуханян назвал угрозы заблокировать счета Ирана главной ошибкой США

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Угрозы заблокировать миллиардные счета Ирана окажутся главной ошибкой США, поскольку подтолкнут мир к дедолларизации, считает американист Рафаэль Ордуханян. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он отметил, что таким образом Вашингтон в очередной раз продемонстрирует, что использует валюту в качестве политического инструмента.

Это колоссальная стратегическая ошибка, просчет, попытка выдать желаемое за действительное, это погубит Америку. США думают, что справятся, им кажется, что их окрика будет достаточно, они считают, что все контролируют, но они уже давно это не контролируют, — пояснил политолог.

По его словам, России выгодно, чтобы США выполнили свои угрозы в отношении Ирана и Китая, — это укрепит и окончательно сплотит три государства. Американист назвал инициативы Вашингтона стратегической ошибкой, так как США самостоятельно помогают сформироваться сильному альянсу. Он также выразил надежду, что к объединению присоединятся такие государства, как Пакистан и Индия.

Американский сенатор Тед Круз ранее сообщил, что совместно с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. По мнению политика, это позволит помешать наращиванию сотрудничества между двумя странами.