Российский активист отпущен на свободу в Минске

https://static.news.ru/photo/d81e22b6-dc21-11ea-ad24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Активист «Открытой России» и участник движения «Голос» Игорь Рогов отпущен в Минске на свободу. Об этом сообщил исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Рогов отпущен при условии немедленного выезда из страны. Продолжает решаться вопрос по коллеге Рогова Артёму Важенкову.

Игоря отпустили. Связи с ним пока нет, были сложные переговоры, и до приезда в Москву поговорить с ним вряд ли удастся. В переговорах участвовали наши адвокаты «Правозащиты Открытки» и сотрудники МИД, — цитирует Пивоварова «Интерфакс».

Координаторы «Открытой России» Рогов и Важенков был избиты и задержаны в Минске. Их случайно увидели на видеозаписи, опубликованной БелТА, где шла речь о задержании «провокаторов беспорядков». Судя по кадрам, активистов избивал ОМОН.

В видеоролике несколько молодых людей, сильно избитых и в наручниках, лежат на земле и говорят на камеру, что приехали в республику в качестве туристов.

Координаторы ни в чём не участвовали, они приехали в Белоруссию наблюдать за выборами. Выходить на связь они перестали с вечера 10 августа.

Акции протеста проходили в Белоруссии две ночи подряд. Поводом стала победа на выборах президента Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц рассказал, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали разбивать камеры журналистов, работающих на протестах в Минке. Также они отнимают у сотрудников СМИ карты памяти с фотографиями.