Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе прямой линии в Симферополе отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о любимых рапанах с песочком на полуострове, сообщает Pravda.Ru.

Если Зеленский хочет рапанов, пусть покупают, отсылать рапанов Зеленскому не будем, перебьются, — заявил политик.

Аксёнов рассказал, что в Крыму проживают приятели Зеленского, которые наверняка пересылают ему какие-либо товары. Он напомнил, что на полуострове у украинского президента есть квартира. Если на Украине вновь произойдёт государственный переворот и Зеленский решит воспользоваться ей как убежищем, власти Крыма выдадут его на родину, добавил Аксёнов.

Ранее Зеленский заявил, что Крым ассоциируется у него с рапанами — морскими моллюсками, которых ловил в детстве. Он подчеркнул, что новая власть ничего не знает о полуострове, поскольку это «не их земля». Также политик заявил, что любить Крым «так, как Украина», невозможно.

В Европе считают, что полуостров был «аннексирован» Россией, хотя он присоединился к РФ в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав нашей страны. В Москве подчёркивали, что референдум соответствовал нормам международного права.