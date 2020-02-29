https://static.news.ru/photo/c5f6a5ee-5b03-11ea-a989-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Блогер, экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина предложила телеведущей Кате Гордон вместе пройти тестирование на наркотики. Женщины сцепились в публичном споре в соцсетях.

Конфликт начался, когда Айза усомнилась в наличии юридического образования у Гордон. Последняя в ответ рассказала, что раньше Анохина якобы употребляла наркотики при ребёнке, и предложила блогеру пройти тестирование. После этого Гордон пообещала показать свой диплом.

Тест на наркотики мы пойдем делать вместе! И да, маленький Сэм не забудет бабу Катю в истерике у меня дома. А я не забуду тебя, сосущуюся с 75-летним дедом за бабки! — ответила Айза.

Гордон не отреагировала на предложение, но извинилась перед своими подписчиками за публичную ссору.

Как писал NEWS.ru, телеведущая раскритиковала желание певицы Валерии пойти в политику и пообещала обнародовать компромат на её мужа — продюсера Иосифа Пригожина.