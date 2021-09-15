Лидера Панджшерского сопротивления пригласили выступить в Европарламент

Европейский парламент принял решение по афганскому вопросу, согласно которому в Брюссель пригласили лидера движения сопротивления талибам (террористическая организация, запрещена в России) Ахмада Шаха Масуда. Об этом сообщил депутат Европарламента от Нидерландов Барт Грутхейс, который на своей странице в Twitter отметил мужество Масуда и добавил, что Масуд-младший повторил достижение своего отца.

Парламентарий отметил, что лидера сопротивления пригласили в Европарламент, как некогда был приглашён его отец, Ахмад Шах Масуд — старший.

Давайте пригласим мужественного лидера афганского сопротивления в Европейский парламент точно так же, как его легендарного отца 20 лет назад. Надежда на лучшее будущее для Афганистана ещё не умерла, — отметил чиновник.

На данный момент нет информации, принял ли лидер повстанцев предложение. Со стороны Масуда никаких комментариев не прозвучало.

Ранее американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Майк Уолтз послали государственному секретарю США Энтони Блинкену документ с просьбой признать движение «Талибан» террористической организацией. Политики считают, что власти США обязаны пресечь деятельность талибов и заморозить активы Афганистана на территории Соединённых Штатов

6 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию и взяли её под контроль.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.