Афганский ветер перемен

Крах проамериканского режима в Афганистане, ужасающие кадры хаоса и паники в кабульском аэропорту наводят на воспоминания о подобных картинах в Сайгоне в 1975 году. И, как тогда падение южновьетнамского режима ознаменовало падение престижа и влияния Америки в мире, так и сегодня многие говорят том же.

adagamov/twitter.com

Как известно, во Вьетнаме американцы оправдывали своё вмешательство пресловутой «теорией домино», мол, если рухнет сайгонский режим, то начнут рушиться соседние проамериканские режимы. В принципе, так оно и случилось, в том же 1975 году оба соседа Вьетнама, Лаос и Камбоджа, оказались под властью местных коммунистов, также ведших до этого длительную партизанскую войну.

Но посмотрим на мир середины 1970-х в масштабах земного шара, действительно ли уход Америки из Вьетнама означал закат её могущества? Формально позиции СССР, её главного соперника, действительно усилились. В короткий срок с 1975 по 1979 годы в сферу его влияния перешли не только упомянутый Лаос (и Вьетнам в полном виде, а не только север страны), но и Ангола, Эфиопия, Мозамбик, Никарагуа и в конце концов Камбоджа (сперва прокитайская, но захваченная Вьетнамом в январе 1979-го) и Афганистан. Кроме того, перестал быть стратегическим американским союзником Иран, перешедший в стан его яростных врагов.

Однако затем начался неуклонный рост могущества США, восстановление их влияния и авторитета. Они вновь почувствовали вкус к «большой игре», и сделали Холодную войну весьма горячей. Вашингтон активно поддержал афганских моджахедов, вкладывая миллиарды долларов в их поддержку. Также он финансировал никарагуанских «контрас», не позволил в соседнем Сальвадоре свергнуть проамериканское правительство, помогал УНИТА в Анголе, политически поддерживал врагов правительства в Кампучии. Отношения с Китаем неуклонно улучшались, стратегическое партнёрство с ним, направленное против СССР, укреплялось. Египет же ещё в 1975-м перешел на сторону США.

Master Sgt. Alejandro Licea/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При Рональде Рейгане Холодная война вступила в новую и более напряжённую фазу. Про разрядку 1970-х предпочли забыть, началась гонка вооружений, «звёздные войны». И в 1991 году всё кончилось распадом СССР и советского блока. Разумеется, Советский Союз пал не в результате действий Америки, но со стороны это выглядело именно так. И в Вашингтоне праздновали победу.

Итак, период слабости Соединённых Штатов продлился всего 4-5 лет, а затем они перешли в контрнаступление, и в итоге остались единственной сверхдержавой мира. Так что не стоит сегодня обольщаться публикациями об упадке Америки, о её слабости и так далее. Чтобы иметь чёткую стратегию на ближайшее будущее, необходимо делать выводы из недавнего прошлого.

К тому же, в обоих случаях, 1975-м и 2021-м поражение американцев было, скорее, моральным. К апрелю 1975-го США уже более двух лет как вывели свои войска из Вьетнама и в боевых действиях участия не принимали. В последнее время в Афганистане американцы также не вели активных боевых действий, так что их окончательный уход не стал следствием военного разгрома.

Разумеется, союзники и противники Америки по всему свету делают свои выводы, и кое-где, они вполне близки к паническим. Ведь после Афганистана, как и после Вьетнама, стоит ожидать, что Вашингтон начнёт вести себя аккуратнее. Но что это означает для России? Перед Москвой появляется возможность урегулировать ряд конфликтов, которые прежде казались неразрешимыми из-за противодействия США.

Во-первых, это гражданская война в Сирии. Сегодня она уже давно перешла в вялотекущую фазу, и только сопротивление США и Турции мешает завершить её окончательно. Башар Асад контролирует большую часть страны. Конфликт длится более десяти лет и привнёс в регион и в Европу немало хаоса. Достаточно вспомнить о миллионах сирийских беженцев. Причём большая часть их сосредоточена в Турции (3,6 млн) и Ливане (около миллиона), однако европейцы громче всех пищат о том, как им тяжело принимать беженцев.

Башар Асад Bashar.Al.Assad.page/facebook.com

Всё упирается в требование Запада об уходе Асада в отставку и отказ иметь с ним дело. Если бы не это упрямство, все проблемы можно было решить уже давно, а пока получается, что во имя идеологических догм затягивается процесс установления мира в стране. Но если потерявший уверенность в себе Вашингтон сегодня отойдёт от былой непримиримости, мир вполне может забрезжить для сирийцев.

Надо только признаться себе, что Асад — это всерьёз и надолго. Однако пока, для Запада это табу, которое очень дорого стоит народу Сирии. Ради чистоты демократии он не идёт на компромисс. Но возможно, из событий в Афганистане будет извлечён урок, где подобная негибкость и зашоренность на «правильной» идеологии и насаждении демократии вопреки обстоятельствам обошлись очень дорого. Россия может провести дипломатическое наступление на «сирийском фронте», а не созерцать пассивно события.

Во-вторых, открывается возможность повлиять на ситуацию на постсоветском пространстве. И здесь российская дипломатия может проявить себя. Напомним, ни один из конфликтов ещё окончательно не улажен: ни карабахский, ни приднестровский, ни абхазский с южноосетинским, не говоря уж про новый в Донбассе.

И везде опять-таки дело упирается в позицию Запада во главе с США. Вспомним как в 2003 году почти уже было подписано эпохальное соглашение по Приднестровью («меморандум Козака»), но в последний момент подписание сорвалось после звонка американского посла президенту Владимиру Воронину.

Сегодня такого звонка может и не последовать. Придя к власти в том же 2003-м, Михаил Саакашвили взял курс на «размораживание» конфликтов в Южной Осетии и Абхазии, опять-таки опираясь на поддержку США. Но уже в 2008-м она была весьма условной, и не спасла Грузию от военного разгрома. И даже карабахский конфликт затянулся настолько долго благодаря неявной поддержке Вашингтоном одной из его сторон. Про Донбасс и говорить нечего, равно как и про ситуацию вокруг Белоруссии.

Если сейчас Америка действительно начнет ослаблять своё влияние на местные конфликты, если она проявит нежелание слишком уж противодействовать России у её же границ, как это, кстати, произошло с газопроводом «Северный поток-2», то откроются шансы на долговременное урегулирование.

nord-stream2.com

Участники конфликтов на постсоветском пространстве, как правило, предпочитали переносить в неопределённое будущее заключение и выполнение условий мирных договорённостей, рассчитывая в конечном счете добиться своего. Где-то прошло уже более тридцати лет, а ситуация по-прежнему не нормализовалась. В лучшем случае сохраняется хрупкий статус-кво, как в Приднестровье. К чему это может привести наглядно продемонстрировал Карабах, где, казалось бы, застывшая ситуация накалилась и расплавилась моментально, Армения потерпела сокрушительное поражение, и ей не помогла никакая Америка.

Но стоит помнить, времени у России не так много. После Байдена на президентский пост может прийти новый «рыцарь свободного мира», который вновь начнёт форсированно насаждать демократию военной силой. Поэтому надо спешить. Байден на фоне своих предшественников уже показал себя хорошим партнёром для переговоров. То, что он сделал в Афганистане и в ситуации вокруг «Северного потока» характеризует его как вменяемого лидера. Лучше в нынешней ситуации найти невозможно. Разумеется, все конфликты не будут разрешены. Но и Приднестровье, и Карабах вполне могут завершиться, и тогда их страница будет закрыта. Да и Донбасс вполне в состоянии перейти в «холодную» стадию после семи лет «горячей».

Посмотрим, как Кремль воспользуется представившимися возможностями.