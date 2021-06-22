Афганские военные отступили в Таджикистан под натиском талибов

Более 130 военнослужащих правительственных сил Афганистана отступили в Таджикистан под натиском боевиков запрещённой в России террористической группировки «Талибан». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Боевики напали на пограничный комиссариат Шерхон-Бандар в афганской провинции Кундуз. Афганские военнослужащие были вынуждены отступить.

Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана, — отметили в пресс-центре.

По данным пресс-центра, обстановка на линии границы с Афганистаном остается напряженной.

Ранее сообщалось, что талибы предупредили соседние с Афганистаном страны о последствиях возможного размещения на их территориях американских баз. Соответствующее заявление террористическая группировка сделала на фоне растущих слухов о «переезде» иностранного контингента из Исламской Республики в государства Центральной Азии.